شهدت أحداث مسلسل صدفة الحلقة 17، بطولة الفنانة ريهام حجاج، لحظة اكتشاف أسرة «فرح» نور إيهاب، إدمانها للمواد المخدرة، إذ استطاعت «هالة» والدتها معرفة الأمر بطريقتها الخاصة، لتبدأ في الهجوم عليها في الوقت الذي حاول والدها تهدئة الأمور.

مسلسل صدفة الحلقة 17.. كشف إدمان نور إيهاب أمام أسرتها

وخلال أحداث مسلسل صدفة الحلقة 17، علمت «هالة» سلوى خطاب، من حارس المنزل، أن ابنتها «فرح» كانت تقف بصحبة ديلر، ما دفعها للركض نحو غرفتها، وتوبيخها، وعندما حاول زوجها «خالد الصاوي» الدفاع عن ابنته، وبخته هو الآخر، ولم تهدأ إلا عندما وجدت بالفعل «كيس بودرة» بصحبة ابنتها، ليقف خالد الصاوي في صدمة لما حدث.

وكانت احداث حلقة أمس، من مسلسل صدفة، بطولة ريهام حجاج، كشفت عن الحديث الذي دار بين «صدفة»، و«فرح» بعدما عبرت الأولى عن حبها وخوضها العديد من المشكلات كي تحميها من الإدمان، دون أن يعرف أحد اسرتها، بينما أكدت الأخيرة أنها أصبحت تصدق انها شقيقتها.

مسلسل صدفة

ومسلسل صدفة، بطولة ريهام حجاج، وخالد الصاوي، وفراس سعيد، ونور إيهاب، وعصام السقا، وسلوى خطاب، ورحاب الجمل، ورشدي الشامي، والمسلسل من تأليف أيمن سلامة وإخراج سامح عبدالعزيز.