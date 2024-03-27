موعد مسلسل صدفة الحلقة 17.. هل تنفذ سلوى خطاب تهديدها ضد ريهام حجاج؟

تشهد أحداث مسلسل صدفة الحلقة 17 بطولة الفنانة ريهام حجاج العديد من الأحداث، على رأسها محاولة سلوى خطاب «هالة» قتل «صدفة» خاصة عقب شكوكها أنّها ابنة زوجها بالفعل «خالد الصاوي» إذ قررت التخلص منها حتى لا ينتشر أمرها، أو تشارك أولادها في أموال وثروة والدهم.

موعد مسلسل صدفة الحلقة 17

ويرصد «الوطن» في السطور التالية، موعد مسلسل صدفة الحلقة 17، على النحو التالي:

ومن المقرر أن يكون موعد عرض الحلقة 17 من مسلسل صدفة، بطولة ريهام حجاج، على قناة الحياة في تمام الساعة 8:15 مساءً وهو العرض الأول.

ويحين العرض الثاني من مسلسل صدفة الحلقة 17على شاشة قناة cbc في تمام الساعة 10:30 مساءً، بينما الإعادة في تمام الساعة 8:15 من صباح اليوم التالي.

بينما يأتي موعد عرض مسلسل صدفة الحلقة 17على قناة dmc في تمام الساعة 12:15 صباحًا، وتكون الإعادة الساعة 6:30 صباحًا.

وتُعرض الحلقة 17من مسلسل صدفة بطولة ريهام حجاج على شاشة القناة الأولى في تمام الساعة 10:30 مساءً، والإعادة الساعة 3:00 صباحًا.