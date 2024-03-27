حقق مسلسل صدفة بطولة الفنانة ريهام حجاج، نجاحا مميزا بين جميع الأعمار، خاصة وأنّ العمل يناقش العديد من القضايا المجتمعية وقضايا المراهقة بوجه عام، فضلًا عن قضايا أخرى على رأسها إثبات النسب.

ويبحث متابعو مسلسل صدفة، بطولة الفنانة ريهام حجاج، عن موعد إعادة المسلسل، على القنوات المختلفة، في ساعات متغيرة من اليوم.

موعد إعادة مسلسل صدفة على قناة cbc، dmc، والأولى الحلقة 17

وترصد السطور التالية، موعد إعادة مسلسل صدفة على قناة cbc وdmc، والأولى الحلقة 17، والتي تأتي على النحو التالي:

من المقرر أن يكون موعد إعادة الحلقة 17 من مسلسل صدفة، بطولة ريهام حجاج، على قناة cbc في تمام الساعة 8:15 من صباح اليوم التالي.

ويجين موعد إعادة مسلسل صدفة الحلقة 17 على قناة dmc في تمام الساعة 6:30 صباحًا.

ويأتي موعد إعادة الحلقة 17 من مسلسل صدفة بطولة ريهام حجاج على شاشة القناة الأولى في تمام الساعة 3:00 صباحًا.

يذكر أنّ العرض الأول من مسلسل صدفة يأتي يوميًا، على قناة الحياة الساعة 8:15 مساء، بينما يمكن مشاهدتها قبل هذا الموعد ودون فاصل إعلانية، عبر منصة watch it.