مسلسل صدفة الحلقة 17.. ريهام حجاج تعترف بالحقيقة لزوج ميار الغيطي

قررت «صدفة» ريهام حجاج الكشف عن هويتها خلال الحلقة الماضية من مسلسل صدفة، وذلك أمام تامر يسري «أدهم»، وهو زوج شقيقتها «منار» ميار الغيطي، دون أن تعلم أنهما انفصلا، لينتظر الجمهور ماذا سيحدث نتيجة ذلك في الحلقة 17 من المسلسل.

وأظهرت الحلقة الماضية من المسلسل، ذهاب «صدفة» إلى «أدهم» داخل عيادته، وهي تحاول السرد معه، والحديث عن نفسها دون أن تعرفه بنفسها.

وبينت تفاصيل المشهد أنَّ «طارق» عصام السقا، كان يتبعها إذ اتصل بها طالبًا منها الخروج، لترد أنّها لدى زوج شقيقتها، وهو ما أصاب «أدهم» بالذهول، بأن صدفة هي شقيقة زوجته السابقة.

وكانت الحلقات الماضية، من مسلسل صدفة، شهدت لحظات انفصال تامر يسري «أدهم» عن زوجته «منار» ميار الغيطي، بعد تأكّده من خيانتها له مع رجل آخر.

ومسلسل صدفة، بطولة ريهام حجاج، وخالد الصاوي، وفراس سعيد، ونور إيهاب، وعصام السقا، وسلوى خطاب، ورحاب الجمل، ورشدي الشامي، والمسلسل من تأليف أيمن سلامة وإخراج سامح عبدالعزيز.