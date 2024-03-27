حقق مسلسل صدفة بطولة الفنانة ريهام حجاج، احتفاء من قِبل متابعي الدراما الاجتماعية، ومن المقرر أن تشهد أحداث مسلسل صدفة الحلقة 17 اليوم العديد من الكواليس والتفاصيل، خاصة بعد علم أسرة «فؤاد» خالد الصاوي، بقصة «صدفة» ابنته التي رفض الاعتراف بنسبها منذ 30 عامًا وأنكر معرفته بها.

مسلسل صدفة الحلقة 17.. هل يقتل خالد الصاوي ابنته ريهام حجاج؟

وخلال أحداث مسلسل صدفة، طلبت «هالة» سلوى خطاب، التي تجسد دور زوجة خالد الصاوي، من الأخير، التنازل عن ممتلكاته لها بشكل كامل، والتخلص تمامًا من «صدفة» إذ حاولت هي قتلها من قبل ولكنها فشلت، لتطلب من الأخير تولي المهمة.

وتبرز أحداث مسلسل صدفة الحلقة 17، ما يمكن أن يفعله «فؤاد» خالد الصاوي، تجاه ابنته «صدفة»، فهل يخضع لتهديدات «هالة» زوجته للحفاظ على ثروته وممتلكاته، أم يترك «صدفة»؟

مسلسل صدفة

ومسلسل صدفة، بطولة ريهام حجاج، وخالد الصاوي، وفراس سعيد، ونور إيهاب، وعصام السقا، وسلوى خطاب، ورحاب الجمل، ورشدي الشامي، والمسلسل من تأليف أيمن سلامة وإخراج سامح عبدالعزيز.