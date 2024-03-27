رئيس جامعة القاهرة: 50% من تطوير المعهد الجنوبي تمويل ذاتي

قال الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، إن فرع الجامعة الدولي ليس فرعًا لجامعة أجنبية، ولكنها تتعامل مع كبري الجامعات الأجنبية بالشراكة ومعتمدة من الدولة المصرية والأجنبية، وهناك درجات مع الصين واليابان وإنجلترا وألمانيا وغيرها من الجامعات.

الفرع الدولي جزء من الهيكل التنظيمي لجامعة القاهرة الأم وليس خاصًا

وأوضح رئيس جامعة القاهرة، خلال إلقاء كلمته في لقائه مع عدد من الصحفيين، أن الفرع الدولي ليس خاص وهو جزء من الهيكل التنظيمي لجامعة القاهرة الأم، بجانب أن جميع درجاتها معتمدة من قبل المجلس الأعلى للجامعات الحكومية، لافتا إلى أن العام المقبل سيكون في الفرع 58 برنامجا تعليميا.

وأضاف الخشت، أن الجامعة لديها برامج متميزة في التكافل الاجتماعي للطلاب، موضحا أن الفرع الحكومي شهد مساعدات بدفع قيمة المصروفات الدراسية للطلاب لتصل لـ10 ملايين جنيه إجمالي قيمة المصروفات التي جري دفعها للمتعثرين في مختلف البرامج العادية.

وأشار إلى 53% من موازنة الجامعة من إيراداتها الذاتية، وأن 50% من تطوير المعهد الجنوبي تمويل ذاتي، وبناء أبو الريش الجديدة أكبر مجمع طبي للأطفال تمويل ذاتي.