أيتن عامر: فيه ناس بينفصلوا عشان يحافظوا على حبهم لبعض وميتحولش كراهية

قالت الفنانة آيتن عامر، إنّ عدم الحب ليس سبب كل حالات الانفصال، موضحةً: «مش كل اتنين بينفصلوا بيبقى عشان بيحبوا بعض، فيه ناس كتير جدا ممكن ينفصلوا عشان بيحبوا بعض ومش عاوزين يكرهوا بعض».

الدعاوى القضائية المتبادلة بينها وطليقها

وحول سر الدعاوى القضائية المتبادلة بينها وطليقها، أوضحت أيتن عامر، في حوارها مع الإعلامية بسمة وهبة، مقدمة برنامج «العرافة»، على قناتي النهار والمحور: «ممكن يبقى حد جنبه حد مش أمين عليه، لذلك أقول دائما يارب ارزقني الصحبة الصالحة التي تدلني على الخير».

وتابعت أن طليقها قد يكون لديه شخص مقرب ينصحه برفع دعاوى قضائية ضدها: «بالنسبة إليه، فمن الممكن أن أحدا ينصحه بشكل خاطئ، وأرى أن أي زوجين ينفصلان يجب أن تبقى بينهما مساحة احترام جيدة، وأرى أن هذه المساحة موجودة بيننا».