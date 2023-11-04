آيتن عامر خارج السباق الرمضاني بسبب «مسلسل عربي كبير»

كشفت الفنانة آيتن عامر، عن خروجها من السباق الدرامي الرمضاني لعام 2024، حتى الآن لانشغالها بأكثر من عمل فني جديد.

آيتن عامر بطلة فيلم «درويلة»

وأوضحت آيتن، في تصريحات لـ«الوطن»، «حتى الآن لن يكون لديّ مسلسل مصري في الشهر الكريم، حيث إنني تعاقدت على المشاركة في بطولة مسلسل عربي رفقة عدد كبير من نجوم الفن بالوطن العربي، ومن المقرر أن يتم التخضير له خلال الفترة المقبلة».

وأشارت الفنانة إلى أنها انتهت مؤخرا من تصوير دورها في فيلم «درويلة» بالإضافة إلى اقترابها من توديع كواليس فيلم «عنب» الذي تشارك في بطولته مع الفنان بيومي فؤاد، والمقرر عرضه مع بداية العام الجديد.

آيتن عامر تظهر في فيلم «عنب»

جدير بالذكر بأن فيلم «درويلة» يتضمن نخبة وكوكبة كبيرة من النجوم، منهم النجم عمرو عبد الجليل، محمود عبد المغنى، أيتن عامر، محمد على رزق، حسنى شتا، إبرام سمير، مسلم، نهال نور وآخرين، وهو فكرة وإنتاج محمد دياسطي، وقصة وسيناريو وحوار كل من محمد دياسطى وعبدالرحمن فتحي، وإخراج معوض إسماعيل.