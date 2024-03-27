علاء مرسي لـ«ع المسرح»: إظهار العيوب والتشوهات للتاريخ هو فن حرام

أكد الفنان علاء مرسي، أن السينما المصرية كانت تقدم أجمل شيء في البلد، موضحًا أن إظهار العيوب والتشوهات للتاريخ هو فن حرام وهي سينما غير جيدة، وأنه يحب السينما الجميلة، إذن أن الفن الجيد هو الذي يبنى ويربي ويخلق أجيال جيده.

الفن هو مراءة الواقع

وشدد «مرسي»، خلال حواره مع الإعلامية منى عبد الوهاب ببرنامج «ع المسرح» المُذاع على شاشة «الحياة»، على أنه في حالة وجود شارع غير نظيف أو منطقة غير جيدة لا يجب أن يتم إظهارها في الأعمال كما هي، ولابد من التعبير عنها بشكل أخر وهذا هو الإبداع، مؤكدًا أن الفن هو مراءة الواقع ويعبر عنه.

وأوضح أن في وقت سابق لم يتم يتم تسجيل وتصوير كل الأشياء السيئة في المجتمع، مؤكدًا أنه كان يتم تقديم أجمل شئ في البلد.