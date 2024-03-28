مسلسل الكبير أوي 8 الحلقة 17.. مكالمة غامضة تقلق مربوحة

بدأت مربوحة خلال أحداث الحلقة 17 من مسلسل الكبير أوي 8 بالشك في الكبير أوي، بعد أن حذرتها ابنة عمتها من مسألة عدم الإنجاب حتى الآن.

مسلسل الكبير أوي 8 الحلقة 17

وبدأت مربوحة الشك في الكبير بسبب فروحة ابنه عمتها، التي أكدت لها أنه على علاقة بسيدة أخرى، وأن هذا هو سبب غيابه فترات طويلة خارج المنزل، ويعود مرددًا نفس الكلام الذي حذرتها منه ابنة عمتها.

في مشهد تالٍ خلال الحلقة 17، دخل الكبير وهو يتحدث على الهاتف مع الغفير أشرف ويقول أنه سعيد لأنها ستكون فتاة فهو لديه ولدين. وتسمع مربوحة حديثه وتزداد شكوكها. وعندما سألته مع من يتحدث، أجاب أنه يحجز تذاكر حفل للفنان أحمد سعد.

أبطال مسلسل الكبير أوي8

وضم مسلسل الكبير أوي الجزء الثامن مجموعة من نجوم الفن أبرزهم أحمد مكي ورحمة أحمد وبيومي فؤاد ومصطفى غريب، حاتم صلاح، محمد سلام، عبدالرحمن حسن.