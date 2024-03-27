سفير الاتحاد الأوروبي: ننسق لمؤتمر اقتصادي مع مصر ونرفض تهجير الفلسطينيين

قال سفير الاتحاد الأوروبي كرستيان برجر إن الاتحاد ينسق لمؤتمر اقتصادي أوروبي مع مصر في يونيو المقبل، ونرفض تهجير الفلسطينيين.

متانة العلاقات الأوروبية المصرية

وقال برجر، خلال الإفطار السنوي للاتحاد الأوروبي بالقاهرة، في مقر الاتحاد بالقاهرة بحي الزمالك، إنه يوجد 6 قادة أوروبيين قابلوا الرئيس عبدالفتاح السيسي مؤخرا، وهذا مؤشر واضح على متانة العلاقات الأوروبية المصرية، مشيرا إلى أن الاتحاد الأوروبي من كبار المستثمرين مع مصر وسيدعم اقتصاديا التعاون عبر قروض واستثمارات، ومنها محاربة الهجرة غير الشرعية، والعلاقات تركز على الجانب السياسي في التعاون بين الطرفين والاقتصاد والاستثمار والتعليم وتبادل المنح الطلابية.

وأكد على وجود مؤتمر اقتصادي أوروبي مع مصر يونيو المقبل وسيتم الإعلان عن تفاصيله الفترة المقبلة، ونتناقش مع مصر الوضع في غزة والأزمة السودانية.

فرص الاستثمار تتمثل في حضور الشركات الأوروربية للاستثمار في الطاقة والتعليم

وحول التعاون الاقتصادي مع مصر، أوضح أن فرص الاستثمار تتمثل في حضور الشركات الأوروبية للاستثمار في الطاقة والتعليم، وحاليا يتم التفاوض مع الوزارات المصرية المختلفة، مستطردا: «نعمل على الاتفاق مع مصر حول ضخ الاستثمارات في البلاد الفترة المقبلة».

وبخصوص التعاون مؤخرا سنعمل على استمرار إدخال المساعدات الإنسانية لغزة عبر مطار العريش، ونحن نتناقش مع الجانب الإسرائيلي لإدخال المساعدات، وقدمنا 50 مليون يورو.

لا يوجد قرار أوروبي صارم حول الاعتراف بفلسطين كدولة

أما فيما يخص الاعتراف بالقضية الفلسطينية قد اعترفت دولة واحدة وهي السويد من قبل، وهناك برلمانات أوروبية تمرر القرار، ولكن حاليا لا يوجد قرار صارم أوروبي حول هذا الأمر.

وحول رصيف ميناء غزة الحالي المقرر تنفيذه لإدخال المساعدات الإنسانية، قال إنه عند انسحاب إسرائيل من غزة 2005 تم نشر قوة عسكرية محايدة عبر الممرات، وكان هناك فكرة لربط قبرص وغزة، ولكن لم يتم الأمر وحاليا توجد إمدادات من قبرص لغزة في الوقت الحالي ولا يتم الحديث عن تهجير الفلسطينيين عبر ميناء غزة جديد، وسنستمر في دعم فلسطين وقدمنا كثيرا من الدعم لفلسطين وغزة وهذا توضيح للرد على فكرة الازداوجية الأوروبية بشأن أوكرانيا وغزة.

وتابع: «لن يتم قبول أي نزوح للفلسطينيين لمصر مثلما قال الرئيس عبدالفتاح السيسي وهذه أيضا رؤيتنا، مع الإيمان بأن حل الدولتين هو طريق السلام، ونتفق أيضا مع الرؤية المصرية حول الأزمة السودانية الذي يركز على حل الصراع في أقرب وقت».