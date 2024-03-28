يواصل أحمد مكي خلال الحلقة 17 من مسلسل الكبير أوي 8 التخلص من عائلة مربوحة، بعدما سيطرت على الدوار، بحجة مساعده مربوحة أثناء فترة مرضها.

مواعيد عرض مسلسل الكبير أوي 8 على قناة on في رمضان 2024 الحلقة 18

ويحين عرض مسلسل الكبير أوي 8 على قناة on في رمضان 2024 الحلقة 18 في تمام الساعة 6:05 مساءً عقب أذان المغرب مباشرة، وتُعاد على نفس القناة في تمام الثالثة صباح اليوم التالي للعرض الأول، ومرة أخرى في تمام الساعة الثالثة مساءً، فضلًا عن عرض حلقات المسلسل عبر منصة «WATCH IT».

أحداث الحلقة 17 من مسلسل الكبير أوي 8

وشهدت الحلقة 17 من مسلسل الكبير أوي العديد من الأحداث الكوميدية، منها شكوك مربوحة في الكبير أوي، وأنه يعرف سيدة أخرى، وذلك بعد كلام فروحة ابنة عمتها، ومن ناحية أخرى تحاول فروحة إيقاع جوني والزواج منه حتى تعيش في الدوار، كما قام العترة بسرقة جهاز اللاب توب لتغيير نتيجته من راسب إلى ناجح.