عودة الأمطار خلال الساعات المقبلة في 15 محافظة.. نوة العوة تضرب بقوة

ترفع 15 محافظة درجة الاستعداد القصوى مع توقعات بسقوط أمطار خلال الساعات المقبلة، بالتزامن مع نوة العوة أو برد العجوزة، والتي تضرب عددًا من المحافظات في نهاية شهر مارس الجاري، وسط تأثير ظاهرة الرياح المثيرة للرمال والأتربة، وذلك طبقاً للبيان الصادر عن غرف العمليات المركزية في المحافظات.

فرص سقوط الأمطار في المحافظات

وتشهد محافظات «القاهرة، الجيزة، القليوبية، البحيرة، الإسكندرية، مطروح، دمياط، بورسعيد، الغربية، الشرقية، الدقهلية، المنوفية، المنيا، بني سويف، الفيوم» فرص سقوط أمطار الساعات القادمة وتكون متوسطة ليلا وترفع هذه المحافظات درجة الاستعداد للتعامل مع موجة الأمطار المتوقعة.

وتنعدم فرص سقوط الأمطار في محافظات جنوب الصعيد وجنوب سيناء والبحر الأحمر بالإضافة إلى محافظات السواحل الشمالية ومدن القناة، إذ يسود طقس حار مشمس، فيما تشهد باقي المحافظات طقسا غائما جزئيا، شديد البرودة ليلاً على كافة أنحاء الجمهورية

تحذيرات من الأتربة العالقة الساعات المقبلة

ونظرا لوجود الأتربة العالقة حذرت غرف العمليات المركزية في المحافظات مرضي الجيوب الأنفية والحساسية والأمراض التنفسية مع ارتداء الكمامات أثناء الخروج من المنزل الساعات المقبلة.