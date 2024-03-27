«وصل للعالمية».. موقع أمريكي شهير يتحدث عن إفطار المطرية

حدث عالمي أبطاله أهالي عزبة حمادة بحي المطرية في القاهرة، خطف قلوب الجميع، وأبرز كرم المصريين وجدعنتهم، الصغار والكبار، المسلم والمسيحي تحت شعار «إيد واحدة.. شعب واحد»، كما شارك فيه عدد كبير من المواطنين من مختلف المحافظات، ووافدين من دول أجنبية، جعلته حديث الصحف العالمية المشهورة ومنها الموقع الأمريكي «cbsnews».

تحدث الموقع الأمريكي عن مائدة إفطار المطرية، حيث ذكر في تقريره أن أحد الشوارع بحي تسكنه الطبقة العاملة في العاصمة المصرية، استضاف آلاف الأشخاص الذين اجتمعوا لتناول إفطار رمضان الاثنين الماضي، على أطول مائدة إفطار في البلاد.

وكانت هذه هي المرة العاشرة التي يقيم فيها حي المطرية شمال القاهرة وجبة الإفطار السنوية في اليوم الخامس عشر من رمضان، وكانت الأكبر حتى الآن.

وكشف الموقع الأمريكي عدد الأشخاص المشاركين في مائدة إفطار المطرية، حيث شارك حوالي 400 متطوع ساعدوا في ترتيب حوالي 700 طاولة على طول مجموعة من الشوارع وفقا لما ذكره حمادة حسن، أحد المنظمين، في حديثه، مشيرا إلى أن مائدة الإفطار أصبحت حدث عالمي ينضم إليه المشاهير والمسؤولون الحكوميون وحتى الدبلوماسيون.

المشاركون في إفطار المطرية

أكثر من 10 آلاف شخص حضر إفطار المطرية، وهو عدد أكبر بكثير من العام الماضي، حيث تم تجهيز أنواعا مختلفة من الطعام، منها المحشي والفراخ المشوية والأرز والسلطات، بالإضافة إلى الحلويات مثل الزلابية والقطايف والكنافة وغيرها، وكذلك أنواع الفواكه المختلفة والعصائر.

العدد من المشاهير والشخصيات العامة شاركت في إفطار المطرية، من بينهم السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة السابقة، الإعلامية آية عبد الرحمن، والشيخ أسامة الأزهري، بالإضافة إلى عدد كبير من الفنانين والشخصيات المعروفة.

فكرة إفطار المطرية

بدأت فكرة إفطار المطرية منذ عام 2013، إذ كانت مجرد فكرة بين أحد أهالي المنطقة، من خلال وضع طاولتين بجوار بعضهم البعض بعد الانتهاء من لعب كرة القدم، الأمر الذي أثار غيرة بين أبناء المطرية لتعميم الفكرة، ليصبح حدث ضخم يتنظره الجميع من عام للأخر.