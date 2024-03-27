هل تدخل مائدة إفطار المطرية الأخيرة موسوعة جينيس للأرقام القياسية؟

ملحمة مصرية سطرها أهالي منطقة عزبة حمادة بالمطرية، في الإفطار السنوي الشهير للعام الـ10 على التوالي، وهذه المرة حص القائمون على إفطار المطرية، على زيادة طول المائدة وعدد الحاضرين، والذي وصل إلى نحو 10 آلاف صائم، في وقت يطمحون فيه لدخول موسوعة جينيس، كأطول مائدة بالعالم.

حمادة حسن، أحد المسؤولين عن مائدة إفطار المطرية، قال لـ«الوطن»، إنه يجرى الآن حصر الأرقام النهائية لطول مائدة الإفطار لدخول موسوعة جينيس للأرقام القياسية، لكن الأرقام المتوفرة حتى الآن، هي أن إفطار المطرية شهد نحو 1000 طاولة، كل واحدة يجلس عليها من 5 لـ8 أشخاص يتناولون الإفطار.

20 ألفا بعزبة حمادة وقت إفطار المطرية

يشير «حمادة» إلى أنه عزبة حمادة شهدت ما لا يقل عن 20 ألف شخص وقت إفطار المطرية: «كان فيه 6 آلاف كرسي، وكان حاضر وزراء وفنانين وإعلاميين من العام كله، وعددنا بيوصل لـ500 شخص في التنظيم».

أطول مائدتين في موسوعة جينيس

أطول مائدتين إفطار في العالم أيضًا مسجلة باسم مصر في موسوعة جينيس للأرقام القياسية، الأولى غير موجودة بالموقع الرسمي، والثانية تم الإعلان عنها بشكل رسمي، واستوفت الشروط في عام 2015 بالإسكندرية، وكانت بطول 4300 متر، ورغم أن ممثلين عن موسوعة «جينيس» أكدوا أن أطول مائدة إفطار في العالم بالإسكندرية، إلا أنه لم يتم اعتمادها رسميًا بالموسوعة.

وأطول مائدة إفطار مسجلة في موسوعة جينيس للأرقام القياسية في مصر أيضًا، وكانت في 2 يونيو عام 2016 بالعاصمة الإدارية الجديدة، وبلغ طولها 3.189.93 مترًا، وشهدت تقديم وجبة إفطار لـ7000 شخص.

شروط دخول موسوعة جينيس بموائد الإفطار

ومن شروط دخول موسوعة جينيس بموائد الإفطار، حسب الموقع الرسمي، ما يلي:

- عدم وجود فراغات بين الطاولات.

- ألا يقل حجم الطاولة عن 50 سم في جميع الاتجاهات.

- أن يتخطى حجمها آخر مائدة تم الإعلان عنها بشكل رسمي عبر موسوعة جينيس.