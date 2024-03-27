مسلسل الحشاشين الحلقة 17.. حسن الصباح ينسب موت بدر الدين الجمالي لنفسه

تصل أخبار مقتل الوزير وقائد الجيوش بدر الدين الجمالي بمؤامرة من ابن الخليفة المستعلي، إلى قلعة آلموت ضمن أحداث مسلسل الحشاشين الحلقة 17، ولكن يقوم حسن الصباح (كريم عبد العزيز) بتغيير الحقيقة بالشكل الذي يخدم مصلحته ودعوته ويطلب من زيد اين سيحون (أحمد عيد) أن ينشر الخبر بالطريقة التي يريدها.

ويقول حسن الصباح لـ زيد ابن سيحون ضمن أحداث مسلسل الحشاشين الحلقة 17، «اللي قتلوا بدر الدين الجمالي المؤمنين بدعوة سيدنا نزار، وأنا اللي ارسلتهم بنفسي في عالم البرزخ يقتلوه»، ويرسل ابن سيحون الخبر بالشكل الذي صاغه الصباح إلى جميع القلاع المجاورة: «أتباع سيدنا حسن الصباح هما اللي قتلوا بدر الدين الجمالي انتقاما للإمام نزار».

مسلسل الحشاشين الحلقة 17

مسلسل الحشاشين الحلقة 17.. حسن الصباح يطلب من زيد ابن سيحون نشر خبر قتل بدر الدين الجمالي على يده

ويتابع حسن الصباح، حديثه في مسلسل الحشاشين الحلقة 17: «احنا مبنعملش خرافات وأساطير، إحنا بنعلم الناس بحقائق عقلهم القاصر ميقدرش يوصلها.. حسن الصباح بيقتل في الظاهر والباطن لأن مهمته تسليم أرواح غير المؤمنين لجهنم وتسليم المؤمنين مفتاح الجنة».