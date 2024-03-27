منى زكي ومحمد ممدوح يصلان عزاء والدة الفنانة رولين القاسم (صور)

حرص الفنان محمد ممدوح «تايسون»، والفنانة منى زكي، والسيناريست تامر حبيب، على تقديم واجب العزاء فىيوالدة الفنانة رولين القاسم، إذ وصلوا منذ قليل للمسجد المقام به العزاء.

عزاء والدة رولين القاسم

ويقام عزاء والدة رولين القاسم، بمسجد الشرطة فى منطقة الشيخ زايد، بحضور عدد كبير من الأقارب والأصدقاء.

وكانت الفنانة ريهام عبد الغفور، أول حضور عزاء والدة رولين القاسم، نظرا لعلاقة الصداقة القوية، التي تربطهما ببعضهما البعض.

وفاة والدة رولين القاسم

وكانت رولين القاسم، أعلنت وفاة والدتها، قبل يومين، وكتبت عبر حسابها على «فيسبوك»، قائلة: «أمي ماتت».

من هي رولين القاسم؟

الفنانة رولين القاسم، ممثلة أردنية، اسمها بالكامل رولين وضاح القاسم، تخرجت في الجامعة الأمريكية، قسم مسرح إخراج وتمثيل، وشاركت في مسلسلات سرايا عابدين، وأهل كايرو، وغيرهما.