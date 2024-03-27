ملخص مسلسل حق عرب الحلقة 17.. براءة دينا فؤاد وغيرة أحمد العوضي

شهدت أحداث مسلسل حق عرب الحلقة 17 بطولة الفنان أحمد العوضي، على قناة ON Drama، إخلاء سبيل حنان الغرباوي، والتى تجسد شخصيتها الفنانة دينا فؤاد من سرايا النيابة بعد برائتها من التهمة الموجهة إليها.

مسلسل حق عرب الحلقة 17 وبراءة حنان الغرباوي

ونجح محامي المعلم عبدربه، الذي يجسد دوره الفنان رياض الخولي، خلال أحداث مسلسل حق عرب الحلقة 17، من إثبات براءة حنان الغرباوي، وتجسد شخصيتها الفنانة دينا فؤاد من تهمة الآداب من خلال تحليل الطب الشرعي الذى أفاد بعذريتها، إلى جانب اعتراف صاحبة الشقة بأن حنان لم تتردد عليها من قبل، وكانت أول مرة تذهب إليها، إلى جانب اثبات تعاطيها لمواد مخدرة، ما يعنى أنها لم تكن في وعيها ولم تفعل أي شيء بإرادتها ووعيها.

رياض الخولي يدافع عن دينا فؤاد ويثير غيرة أحمد العوضي

واصطحب المعلم عبد ربه، ويجسده الفنان رياض الخولي، حنان الغرباوي ووالدها إلى منطقة المغربلين، وأعلن في وسط الحارة أنها بريئة، وأنها إنسانة شريفة، ليقف عرب السويركي، والذي يجسد دوره الفنان أحمد العوضي، في حالة ذهول من تجمعهم مع بعضهم البعض وسبب دفاعه عنها وسط الحارة.