ملخص الحلقة 3 مسلسل جودر.. لايقة تخطف جودر ووفا يقع في مأزق

بعد أن منح الملك شهريار الذي يجسد شخصه ياسر جلال، يوما إضافيا لشهرزاد (ياسمين رئيس) لتكمل رواية قصتها المثيرة التي ترويها عليه، توعدها بعد ذلك اليوم بأن يقتلها، فأكملت شهرزاد حكاياتها، مواصلةً أن جودر بمجرد أن سافر والده لأداء فريضة الحج، بدأت شواهي (نور) والتي تدعي أنها تسمى لايقة، مخططاتها لخطفه.

ملخص الحلقة 2 مسلسل جودر

وخلال أحداث الحلقة الثانية من مسلسل جودر بدأت المرأة اللعوب تأتي إلى «وفا» ذلك البائع الأحمق، وتغريه بحسنها، لكي توقعه في شباكها، وتنفذ مخططها لخطف الطفل الرضيع جودر، ثم تمكنت أن تأخذ موعدا من «وفا» واشترطت عليه أن يحضر معه جودر، ومجرد أن تلاقيا، أعطته والرضيع قطعتين من التمر، وما إن أكلاها حتى أخذ «وفا» يترنح وراح الرضيع في ثبات من النوم، فاقتادت «وفا» وحملت جودر بين ذراعيه وذهبت بهما حيث الخان الذي يوجد فيه عصابتها.

بمجرد أن يصلا بصحبة الرضيع، يقع «وفا» على السرير ليغط في نوم عميق، وتأخذ هي الطفل وتذهب بلا عودة، ثم يصحو الرجل الأحمق ليجد نفسه بلا ملابس، ويجد المرأة قد هربت بالطفل الصغير.