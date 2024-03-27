مسلسل جودر الحلقة 2.. ياسر جلال يمهل شهرزاد يوما إضافيا قبل قتلها

قدمت الحلقة الأولى من مسلسل جودر، مجموعة من الأحداث التي تدور في إطار من التاريخ والفانتازيا، فعندما ذهب الوزير وأخبر ابنتيه بما يرغب فيه شهريار من زواج، تفاجأ بابنته شهرزاد التي تقوم بدورها ياسمين رئيس، برغبتها في تلك الزيجة.

مسلسل جودر الحلقة 2

طلبت شهريار الزواج من شهرزاد، على الرغم من علمها بما يقوم به من قتل لكل زوجة يتزوجها في الصباح الثاني من زواجه منها، رغبة منها في أن تساعده على الشفاء من تلك العادة الغريبة، لتتوالى الأحداث، وتتزوج شهرزاد من شهريار، وتحكي له الحكايات، ولكن ماذا سيكون مصيرها؟.. هذا ما تكشفه الحلقة 2 من مسلسل جودر.

شهريار تنجو من الموت لمدة يوم

خلال الحلقة 2 من مسلسل جودر، أخذت شهريار تنسج الحكاية تلو الحكاية، وعندما تنتهي من حكايتها يتوعدها شهريار الذي يقوم بدوره الفنان ياسر جلال بأنه سيقتلها، ولكنها تروي القصة التي بعدها حتى يمهلها وقتا إضافيا، حتى جاء اليوم الذي كان من المفترض أن يقتلها فيه، ودخلت أختها صحبة الوزير لتبحث عن جثة شهريار ظنا منها أنها قتلت، ولكن تتفاجأ بأن شهريار لم يقتلها حتى الآن، وهنا يدخل مسرور (أحمد فتحي) ويخبرهما بأن السلطان قد عفا عنها يوما واحدا ولكنها سُتقتل في اليوم التالي.

يشار إلى أن قصة مسلسل جودر هي إحدى حكايات ألف وليلة، وتدور حول الملك المفضل عند أبيه من بين شقيقيه، والذي كان يتزوج من عذراء كل يوم ومع بداية اليوم الثاني يقتلها، وذلك بسبب عقدة نفسية سببتها له زوجته بَهرامَة جراء خيانتها له.