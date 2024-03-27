ينتمي مسلسل جودر إلى نوعية المسلسلات القصيرة التي تقدمها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية في شهر رمضان، ومنذ عرض الحلقة الأولى منه لاقى استحسانا لدى الكثير من المشاهدين، ونعرض فيما يلي موعد إعادة مسلسل جودر على قناة ON drama الحلقة الثانية.

ويأتي موعد إعادة مسلسل جودر على قناة ON drama الحلقة الثانية في أوقات مختلفة تيسيرا على المشاهدين لمتابعته في الأوقات التي تناسبهم على مدار اليوم.

موعد إعادة مسلسل جودر على قناة ON drama الحلقة الثانية

يكون العرض الأول لمسلسل جودر على قناة ON drama في رمضان 2024 الحلقة 2 في تمام الساعة 6:05 مساء.

يتم إعادة مسلسل جودر قناة ON drama الحلقة الثانية، في تمام الساعة 1:30 بعد منتصف الليل، والإعادة الثانية في تمام الساعة 10:30 صباحا.

كما يتم عرض الحلقة الثانية من مسلسل جودر في العرض الثاني لها على قناة ON اليوم في تمام الساعة 8 مساء، على أن يتم إعادة المسلسل الأولى في تمام الساعة 9:45 صباحا.

قصة مسلسل جودر

وتدور أحداث مسلسل جودر، حول قصة أسطورية لجودر الذي تعتبره قوى الشر المفتاح الخاص بهم لوصولهم للعدو شمعون، والكنز.

وبأجواء تدور بين الواقع والخيال، والحقيقة والسحر، والتي تدخل بالمشاهد إلى عالم ألف ليلة وليلة، وحكايات شهرزاد التي لا تنتهى وهذه المرة حكاية «جودر المصري وما جرى له من حوادث الأيام وتصاريف الأقدار».

المسلسل بطولة ياسر جلال، نور اللبنانية، ياسمين رئيس، تارا عماد، أحمد بدير، آيتن عامر، وفاء عامر، عبد العزيز مخيون، علي صبحي، وليد فواز، رشوان توفيق، جيهان الشماشرجي، عايدة رياض، محمود البزاوى، مجدى بدر.