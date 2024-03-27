ملخص أحداث الحلقات الـ16 من «الحشاشين».. والأولى من «جودر»

عرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، تقديم الإعلاميين بسنت الحسيني ومصطفى كفافي، ‏على القناة الأولى والفضائية المصرية، تقريرا تليفزيونيا حول ملخص أحداث الحلقات الـ16 ‏والأولى من النصف الثاني للمسلسلات التاريخية والدراما الشعبية.‏

حيلة برزك أميد للهروب من الشام

في الحلقة الـ16 من مسلسل «الحشاشين» تضمنت الأحداث حيلة برزك أميد للهروب من الشام، بعد قتل الشاة الخارج عن طائفة الحشاشين، بعدما وقع في قبضة الشرطة، إلا انه احتال عليهم وطلب منهم أن يتركوه مقابل مبلغ مالي كبير على باب المدينة، وعلى باب المدينة أعطاهم كيس من الذهب، وخلال إمساك الجنود الكيس قتلهم.

في مصر وفي حارة سعد السعود ولد مولود اسمه جودر

وفي الحلقة الأولى من مسلسل «جودر» بدأت شهرزاد في حكاية جودر لشهريار، وفي مصر وفي حارة سعد السعود ولد مولود اسمه جودر، البداية كانت بحمل آيتن عامر بمولود، وخلال ولادتها بيبلغ ابنها والده عمر بالولادة، ووقتها كان معاه تاجر بيشتري منه بضاعة اسمه جودر، وفي يوم سبوع جودر كانت تراقبهم بومة عن بعض، وتذهب لمقر طقوس الشمعيين وتتحول لإنسان وتبلغهم بولادة الطفل جودر عمر المصري.