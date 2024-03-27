مسلسل جودر الحلقة الثانية.. كيف ستخدع شهرزاد شهريار؟

تناول مسلسل جودر قصة شهريار، الذي كان يتعمد قتل الفتيات التي يتزوجها خوفا من الخيانة ورغبة منه في الانتقام والقضاء على جميع الفتيات إلا أن قررت شهرزاد أن تجعله يتعافى من مرضه وهو ما نراه في مسلسل جودر الحلقة الثانية.

وقررت شهرزاد أن تتزوج من شهريار لتبدأ في سرد قصص له تجعله يؤجل إعدامها وقتلها، فهل تنجح شهرزاد في خطتها سريعا؟ هذا ما سيتضح في مسلسل جودر الحلقة الثانية.

مسلسل جودر الحلقة الثانية

وتدور أحداث مسلسل جود حول قصة أسطورية لجودر الذي تعتبره قوى الشر المفتاح الخاص بهم لوصولهم للعدو شمعون لكي يصلوا إلى الكنز.

أبطال مسلسل جودر

مسلسل جودر يتكون من خمسة عشرة حلقة ويعرض في النصف الثاني من شهر رمضان المبارك، وهو من بطولة الفنان ياسر جلال والفنانة نور ووفاء عامر وتارا عماد.