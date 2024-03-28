دارت أحداث الحلقة الثانية من مسلسل بقينا اتنين بطولة شريف منير في دور أدهم ورانيا يوسف في دور ياسمين حول انتشار فيديو الطلاق الخاص بهم على مواقع التواصل الاجتماعي أثناء احتفال أبنائهم وأصدقائهم بذكرى عيد زواجهم، والذي أدى إلى ظهور تريند «طلقها في الضلمة» في مسلسل بقينا اتنين الحلقة 2.

مسلسل بقينا اتنين الحلقة 2.. سيف يجد حلا لمشكلة تريند أدهم وياسمين

وبمجرد انتشار فيديو طلاق أدهم وياسمين على مواقع التواصل الاجتماعي وتعرضهم للفضيحة في مسلسل بقينا اتنين الحلقة 2، حرصت العديد من الشركات على فسخ التعاقد مع شركة الإعلانات الخاصة بهم، الأمر الذي جعل أدهم يبحث عن حلول حول تلك المشكلة، ليلجأ إلى سيف ليساعده على حل تلك المشكلة.

وعندما كان يحاول أدهم إيجاد حل لتلك المشكلة، هاتفته والدة ياسمين لتخبره أن ابنه حدثت معه مشكلة في النادي ويتواجد في العيادة في الوقت الحالي في مسلسل بقينا اتنين، ما جعله يذهب إليه، ويجد سيف حلا لمشكلة التريند ليتفاجأ الجميع بظهور سيف على التليفزيون ليخبر الإعلام أن فيديو طلاق أدهم وياسمين ما هو إلا حملة دعائية قاموا بالعمل عليها ليس إلا.