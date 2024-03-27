مسلسل حق عرب الحلقة 17.. دينا فؤاد ترفض الزواج من أحمد العوضي وتطرده

«لو آخر راجل في الدنيا أنا مش عيزاك»، لم تكن تتخيل حنان الغرباوي والتي تجسدها الفنانة دينا فؤاد أن تقول تلك الجملة لحبيب عمرها وطفولتها عرب السويركي والذي يجسده الفنان أحمد العوضي خلال أحداث مسلسل حق عرب الحلقة 17 على قناة ON Drama، بعدما تم تبرئتها من تهمة الآداب والعلاقات المشبوهة وإخلاء سبيلها من النيابة، وأثبت الطب الشرعي أنها كانت تحت تأثير مواد كحولية ولم تكن في وعيها وإرادتها.

وتوالت أحداث مسلسل حق عرب الحلقة 17 بطولة الفنان أحمد العوضي، والذي شعر بالغيرة بعدما رأى حنان الغرباوي حبيبته تدخل حارة المغربلين مع المعلم عبد ربه ويجسده الفنان رياض الخولي وتجلس بجانبه في سيارته.

وذهب عرب السويركي إلى منزل حنان الغرباوي والتي تجسدها الفنانة دينا فؤاد، ليعاتبها ويسألها عن علاقتها بالمعلم عبدربه، ولكنه لم يتخيل أن يكون جوابها بأنها لم تصبح تصبح ولا تريده حتى وإن كان آخ رجل في العالم بعدما تخلي عنها في محنتها وظن بها سوءًا، ولم يصدق أنها شريفة وبريئة، ولكنه توعدها بأن يقتل من يقترب منها، وأنها ليست لأحد غيره من الرجال، لتقوم بطرده من منزلها.