مسلسل الحشاشين الحلقة 17.. حيلة ذكية من يحيى لدخول قلعة آلموت

لجأ يحيى ابن مؤذن أصفهان «أحمد عبد الوهاب» إلى حيلة ذكية للدخول إلى قلعة آلموت، ضمن أحداث مسلسل الحشاشين الحلقة 17، وذلك بعد ما قرر السلطان السلجوقي بركياروق فك الحصار على قلعة آلموت بعد الوقيعة التي قام حسن الصباح بإحداثها بين السلطان وأشقاءه.

طلب يحيى من قائد الجيش أن يهرب بالفعل وتلاحقه قوات جيش السلاجقة ليقوم بالاحتماء بقعلة آلموت، ضمن أحداث مسلسل الحشاشين الحلقة 17، ودخولها على أنه منشق من صفوف السلاجقة، مما يسهل له الوصول إلى رأس حسن الصباح، خاصة ما قام حسن الصباح بإخراجه من القلعة في الحملة السابقة دون إلحاق أي أذى به.

مسلسل الحشاشين الحلقة 17

مسلسل الحشاشين الحلقة 17.. طيفور وسليمان ينضمان إلى يحيى في خطته لدخول قلعة آلموت

ويعلن كلا من طيفور وسليمان أنشقاقهما عن جيش السلاجقة مع يحيى من أجل دخول قلعة ألموت والانضمام إلى صفوف رجال حسن الصباح، ضمن أحداث مسلسل الحشاشين الحلقة 17، وهناك يستطيعوا القضاء على حسن الصباح وقتله.