ملخص الحلقة 17 مسلسل الحشاشين.. حسن الصباح يلجأ لسلاح الوقيعة لكسب الحرب

يجد حسن الصباح (الفنان كريم عبد العزيز) نفسه في موقف صعب في حربه مع السلطان السلجوقي بركياروق، ضمن أحداث مسلسل الحشاشين الحلقة 17، حيث استمر حصاره لقلعة آلموت طويلا، ويلجأ حسن الصباح إلى سلاح الفرقة ليكسب الحرب لصالحه، ليستغل الوقيعة السابقة والمصالحة الموقتة بين السلطان السلجوقي وأشقاءه.

يطلب حسن الصباح من زيد ابن سيحون (الفنان أحمد عيد) ضمن أحداث مسلسل الحشاشين الحلقة 17، أن يقوم بمراقبة الملاسلات الجوية بين السلطان بركياروق وأشقائه أحمد سنجر ومحمد، وبالفعل يصل إلى السلطان رسائل ما بين محمد وأحمد يتحدثان فيها عن نيتهم في استغلال ملل الجنود من حصار آلموت وإزاحة شقيقهم من السلطة.

مسلسل الحشاشين الحلقة 17

بركياروق يأمر جنوده بالانسحاب من حصار آلموت

يستغرب السلطان بركياروق (الفنان عمر الشناوي) من قدرة حسن الصباح على الوصول إلى خط سير الرسائل المختومة، ضمن أحداث مسلسل الحشاشين الحلقة 17، «ده حتى رسائلي لهم بالإذعان وإرسال المدد الإجباري وصلت له»، ويرسل رسالة إلى قائد الحملة على قلعة آلموت يطلب منه فك الحصار والانسحاب تماما.