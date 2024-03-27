مسلسل الحشاشين الحلقة 17.. دنيا زاد تخطط لقتل حسن الصباح انتقاما لابنها

تقوم دنيا زاد زوجة حسن الصباح (ميرنا نور الدين) بإشعال النيران داخل قلعة آلموت بالقرب من غرفة حسن الصباح (كريم عبد العزيز)، ضمن أحداث مسلسل الحشاشين الحلقة 17، حيث ترغب في الانتقام منه بعد قيامه بقتل نجلهما الأكبر حسين، لكن حرس حسن الصباح يلقي القبض على الزوجة، ويخبرهم الصباح بوضعها داخل غرفتها وإغلاق الأبواب عليها.

دنيا زاد تهدد حسن الصباح في مسلسل الحشاشين الحلقة 17

وتواصل دنيا زاد تهديدها لحسن الصباح، ضمن أحداث مسلسل الحشاشين الحلقة 17، وتتوعد أن نهايته ستكون على يديها «مش هسامحك يا حسن .. هتموت على ايدى لو الكل صدقك أنا لا.. دم ابني في رقبتك مش هسامحك يا حسن».

مسلسل الحشاشين الحلقة 17

مسلسل الحشاشين الحلقة 17

وتواجه دنيا زاد حسن الصباح بحقيقته، ضمن أحداث مسلسل الحشاشين الحلقة 17، وتخبره أنه لا يسعى للعدل ولكن يرغب في أن يصدقه أتباعه ويطيعونه دون تفكير، حتى وإن كان ثمن ذلك حياة ابنهما، وتؤكد له أنها تكرهه.

على الجانب الآخر، يواصل حسن الصباح، ضمن أحداث مسلسل الحشاشين الحلقة 17، مواجهة جيش السلاجقة الذي يحاصر قلعة آلموت من أجل إخضاعه هو ورجاله.