بأقل التكاليف.. طريقة تحضير كباب الحلة ضمن أكلات العيد

طريقة عمل كباب الحلة، تهتم ربات البيوت بالتوصل لوصفة سهلة لتحضيرها بأقل التكاليف، مع اقتراب عيد الفطر، خاصة أنها من الأكلات التي ارتبطت بالعيد، فهي وصفة مصرية عرفتها الجدات وتوارثتها السيدات منذ سنوات قديمة، ويمكنك تحضيرها بأشهى طريقة، على خطى الشيف نجلاء الشرشابي في برنامجها «على قد الإيد» المعروض على قناة «سي بي سي سفرة».

باقل التكاليف.. طريقة تحضير كباب الحلة

كيلو لحم مقطع مكعبات لعمل كباب الحلة.

5 ثمرات بصل مقطع ناعم.

2 فص ثوم مهروس.

ثمرتان من البطاطس، مقطعة مكعبات، وتكون مسلوقة ومحمرة في قطعة سمن.

2 كوب مرقة لحم.

ملح وفلفل أسود حسب الرغبة.

2 ملعقة كبيرة سمن.

ملعقة صغيرة سكر بني.

قطعة فحم شواء.

طريقة تحضير كباب الحلة:

بأقل التكاليف في طريقة عمل كباب الحلة استغلي اللحوم الموجودة في بيتك وجهزي المقادير السابقة.

حضري وعاء عميق على النار، وضعي ملعقة من السمن، على نار عالية، في الخطوة التالية ضيفي قطع اللحم، وشوحيها من الجانبين حتى تحمر تمامًا.

شوحي قطع اللحم قطعة بقطعة على نار عالية حتى نفاذ الكمية، وحتى تتأكدي من تمام النضج.

في طاسة منفصلة، ضعي ملعقة من السمن وتسخن على نار متوسطة.

ثم ضيفي البصل إلى السمن ويحمر حتى يتحول لونه إلى اللون البني الذهبي.

في الخطوة التالية، ملعقة صغيرة من السكر البني إلى منتصف الطاسة، واتركيه حتى يتكرمل، ثم تقلب مع شرائح البصل.

في الخطوة التالية من طريقة عمل كباب الحلة ضيفي الثوم إلى البصل وقلبي جيدًا، ثم يضاف الخليط إلى قدر اللحم المحمر.

ضيفي فيما بعد مرق اللحم ويترك على نار متوسطة حتى يتم طهي اللحم، ثم تضاف البطاطس المحمرة.

ولإضافة طعم الشوء، تُحمى قطعة الفحم على شعلة النار وتوضع على ورقة بصل ثم في قدر اللحم، وضيفي له ربع ملعقة سمن حتى تبدأ في التدخين.

غطي الإناء بشكل محكم لمدة 10 دقائق، واحرصي على عدم رفع الغطاء قبل المدة المحددة، ما يساعد على إكساب اللحم مذاق الكباب المشوي.