مؤلفة هندية تستعرض مستندا لوصفة كباب مشهورة: عمرها 240 عاما

ضجة عارمة، أثارتها إحدى المؤلفات الهنديات، على وسائل التواصل الاجتماعي المتنوعة، وخاصة «تويتر»، حينما شاركت وصفة كباب عمرها تخطى الـ240 عاما، مدونه أسفلها أن هذه الوصفة مأخوذة من اليوميات الشخصية لأول حاكم عام في الهند «البنغال» وهو وارن هاستينغز.

وصفة كباب عمرها 240 عاما شوهدت أكثر من 143 ألف مرة

شاركت مؤلفة الكتب الهندية، إيرا موخوتي، وصفة كباب تعود إلى عام 1784، مقتطف المستند مدعية أنه جزء من يوميات وارن هاستينغز الشخصية، فأثارت الوصفة ضجة على الإنترنت، إذ شوهدت أكثر من 143 ألف مرة وتلقت العديد من ردود الفعل المذهلة، وذلك وفق ما نُشر على موقع «india today».

صورة لصفحة من اليوميات وبداخلها وصفة لصنع الكباب، هو مضمون المنشور الذي شاركته المؤلفة موخوتي، ودونت أسفل الصورة، أن وصفة الكباب تعود مقتطفه من يوميات الحاكم وارن هاستينغز، وأن «هاستينغز» كان يستمتع بصحبة نواب أساف في مدينة لكناو، وذلك كان في يوليو عام 1784، «في ذلك الوقت تعلم كيفية صنع الكباب، حسبما جاء بمذكرات هاستينغز الخاصة في المكتبة البريطانية».

من هو هاستينغز صاحب الوصفة المكتشفة؟

القطعة النادرة من يوميات وارن هاستينغز، أثارت اهتمام مستخدمي الإنترنت، بمن في ذلك هواة التاريخ، خاصة أن «هاستينغز» يُعرف أنه شغل منصب أول حاكم عام في الهند «البنغال» في الفترة من 1772 إلى 1785، فضلا عن أنه اتهم بالفساد في قضية رسمية ببريطانيا في عام 1787 وبُرئ منها عام 1795، حسبما نشر في الموقع الهندي.

أما عن ردود الفعل التي تداولت حول وصفة الكباب، حاول كثيرون التكهن بنوع الكباب على الإنترنت، لذلك طرحت المؤلفة الهندية إيرا موخوتي تجربة الوصفة وكتبت: «تحدي الأحد، كباب هاستينغز، سنقوم بتجربة الوصفة، فإذا قام أحدكم بتجربتها، هل من الممكن أن يرسل لنا بعض الصور؟ في ما يلي بعض التحويلات بين وحدات القياس».