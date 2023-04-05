وجبات 5 نجوم لغير القادرين في قرية «شنشور» بالمنوفية.. كباب وفراخ مشوية

وجبات ساخنة وفواكه وعصائر.. هذه هي محتويات وجبات الإفطار اليومية التي يوزعها 30 شابا في قرية «شنشور» على المستحقين يوميا في شهر رمضان المبارك، وهو ما وجد قبولا كبيرا وتفاعلا من الأهالي، والذين أثنوا على ما يقوم به هؤلاء الشباب.

«مطبخ الخير» في قرية شنشور بالمنوفية

وقال الدكتور عبد الرحمن فايد، رئيس حميعة النهضة المنظمة للمبادرة، لـ«الوطن»، إن الفكرة بدأت قبل عدة أعوام في قرية شنشور بمحافظة المنوفية ولا زالت مستمرة بفضل الله وتنفذ سنويا في كل شهر رمضان، وتشمل توزيع أكثر من 300 وجبة يومياً على المستحقين من أهالي القرية من غير القادرين أو الأيتام.

توفير الوجبات الساخنة لغير القادرين بقرية شنشور

وأكد جمال الجمال، أحد منسقي مبادرة إفطار صائم ومطبخ الخبر في قرية شنشور، لـ«الوطن»، أن المبادرة توفر الطعام بنظام 5 نجوم لخدمة غير القادرين من الأهالي وتجهيز أفضل الأكلات، مثل كباب الحلة والفراخ المشوية والسلطات والأرز أو المكرونة والفواكه المختلفة، فضلا عن قطع من الحلوي في كل وجبة.

من جانبه، وجه أيمن زهران، أحد منسقي المبادرة، الشكر لجميع المشاركين في المبادرة، سواء من المتطوعين أو الأهالي المشاركين، وأكد لـ«الوطن»، أن المبادرة تحقق نجاحات كبيرة من خلال توزيع وجبات الإفطار على غير القادرين يوميا بواقع 9 آلاف وجبه خلال شهر رمضان المبارك.