رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

دراما المتحدة

دينا كريم: الأزمة الاقتصادية صعّبت توزيع الأعمال الدرامية هذا العام

كتب:

أحمد عبدالرحمن
10:51 م | الأربعاء 27 مارس 2024
دينا كريم

دينا كريم

قالت دينا كريم، رئيس قطاع التوزيع بالشركة المتحدة، إن توزيع المسلسلات هذا العام كانت أصعب من العام الماضي، بسبب الأزمة الاقتصادية التي تواجه العالم مؤخرا، وزادت بسبب التوترات الأخيرة في المنطقة.

وأضافت، خلال ندوة «الوطن» عن نجاح الدراما الرمضانية: «كنت أمتلك مسلسلين بإنتاج كبير، وهما الحشاشين وجودر، وكان صعب على قناة تشتري الاتنين، كان عليهم اختيار واحد منهم، وذلك كان يمثل صعوبة كبيرة، ولكن أحمد الله ان العملين نالا إشادات كبيرة».

وحضر الندوة كل من مصطفى عمار رئيس تحرير جريدة «الوطن»، والدكتور عماد ربيع، رئيس قطاع الإنتاج بالشركة المتحدة، وعلا الشافعي رئيس لجنة الانتاج بالشركة ورئيس تحرير جريدة «اليوم السابع»، ودينا كريم رئيس قطاع التوزيع بالشركة.

 

اقرأ المزيد:

اقرأ في عدد «الوطن» غدا.. السيسي: نرفض أي مساعٍ لتهجير الفلسطينيين من أراضيهم

حزب حماة الوطن ينظم حفل الإفطار السنوي

اقرأ عدد «الوطن» غدا: «المتحدة» تواصل الإبداع.. 5 مسلسلات بالنصف الثاني من رمضان

«حماة الوطن»: قرار مجلس الأمن وضع الأبعاد الإنسانية أولوية لإنقاذ الآلاف في غزة

اقرأ في عدد «الوطن» غدا.. «مدبولي»: بدء خفض أسعار السلع لتصل إلى 30% بعد العيد
بقلم أحمد عبدالرحمن