دينا كريم: الأزمة الاقتصادية صعّبت توزيع الأعمال الدرامية هذا العام

قالت دينا كريم، رئيس قطاع التوزيع بالشركة المتحدة، إن توزيع المسلسلات هذا العام كانت أصعب من العام الماضي، بسبب الأزمة الاقتصادية التي تواجه العالم مؤخرا، وزادت بسبب التوترات الأخيرة في المنطقة.

وأضافت، خلال ندوة «الوطن» عن نجاح الدراما الرمضانية: «كنت أمتلك مسلسلين بإنتاج كبير، وهما الحشاشين وجودر، وكان صعب على قناة تشتري الاتنين، كان عليهم اختيار واحد منهم، وذلك كان يمثل صعوبة كبيرة، ولكن أحمد الله ان العملين نالا إشادات كبيرة».

وحضر الندوة كل من مصطفى عمار رئيس تحرير جريدة «الوطن»، والدكتور عماد ربيع، رئيس قطاع الإنتاج بالشركة المتحدة، وعلا الشافعي رئيس لجنة الانتاج بالشركة ورئيس تحرير جريدة «اليوم السابع»، ودينا كريم رئيس قطاع التوزيع بالشركة.