حزب حماة الوطن ينظم حفل الإفطار السنوي

نظم حزب حماة الوطن، برئاسة الفريق جلال الهريدي، حفل الإفطار السنوي، بمشاركة عدد من القيادات الحزبية والشعبية والتنفيذية.

حضر الحفل اللواء أحمد العوضي، النائب الأول لرئيس الحزب، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، اللواء طارق نصير، الأمين العام للحزب، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ، هاني العتال، مساعد رئيس الحزب، أمين أمانة الإعلام المركزية بالحزب، والدكتور أحمد العطيفي، أمين التنظيم، الأمين العام المساعد.

كما حضر الحفل النائب أحمد بهاء شلبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن بمجلس النواب، واللواء أيمن عبد المحسن، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب بمجلس الشيوخ.

حفل الإفطار السنوي لحزب حماة الوطن

وشارك في حفل الإفطار السنوي لحزب حماة الوطن، طاهر أبو زيد، محمد شبانة، والحكم الدولي، إبراهيم نور الدين، وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وأمناء الأمانات المركزية، وأمناء المحافظات.

وشهد الحفل تبادل المناقشات بين الكوادر الحزبية المختلفة حول الجهود التي قام بها حماة الوطن في الفترة الماضية، وخطة العمل المستقبلية، لاستكمال دور الحزب على المستوى السياسي والمجتمعي.