مسلسل بقينا اتنين الحلقة 2.. ماذا يحدث بعد حل سيف لمشكلة فيديو الطلاق؟

حاول سيف في مسلسل بقينا اتنين الحلقة 2 إيجاد حل لمشكلة تريند فيديو الطلاق بين أدهم وياسمين، ما جعله يظهر في البرامج التليفزيونية ليخبر الإعلام والرأي العام الذي أطلق هاشتاج «طلقها في الضلمة» على مواقع التواصل الاجتماعي، ليبرر ذلك الفيديو بأنه مجرد حملة دعائية للشركة الخاصة بهم، إذ أنهم أصحاب شركة دعاية وإعلان، وأن الفيديو الذي انتشر غير حقيقي على الإطلاق.

مسلسل بقينا اتنين الحلقة 2.. ماذا يحدث بعد ادعاء سيف بأن فيديو الطلاق حملة دعائية؟

وبعد محاولات من شريف منير في دور أدهم للوصول إلى حل لمشكلة تريند فيديو طلاقهم في مناسبة عيد زواجهم في مسلسل بقينا اتنين الحلقة 2، استطاع سيف الذي يعمل معه في الشركة ويرغب في الزواج من ابنته التوصل إلى ذلك الحل، حتى يتيح الفرصة للشركات التي أنهت معهم التعاقد الخاص بالحملات الإعلانية إعادة تلك العقود مرة أخرى.

ومسلسل بقينا اتنين من بطولة الفنان شريف منير في دور أدهم ورانيا يوسف في دور ياسمين زوجته وميمي جمال في دور والدة ياسمين، ومروة عبد المنعم في دور صديقتها ريكو، ويتم إذاعته في تمام الساعة 12 منتصف الليل على قناة cbc.