ملخص الحلقة 2 من مسلسل فراولة.. نيللي كريم تقنع والدها ببيع الشقة ويرفض

شهدت أحداث الحلقة 2 من مسلسل فراولة، والذى يُعرض على قناة «DMC»، بعض المشاهد الطريفة والشيقة التي استحوذت على إعجاب المتابعين، بدأت بحوار بين فراولة ووالدتها سعدية عن كيفية قراءة الفنجان وحدثتها والدتها على أنها ورثتها من أمها كما سوف ترثها فراولة منها.

أحداث الحلقة 2 من مسلسل فراولة

وخلال تسلسل الأحداث، ذهبت فراولة لزيارة والدها مرزوق الذي يقوم بدوره الفنان «حجاج عبد العظيم» في السجن، في محاولة منها لبيع الشقة التي ورثتها عن والدتها، ولكنه يرفض ويخبرها أنها يجب أن تزاول مهنة أمها بقراءة الفنجان لتحصل على أجر يمكنها من العيش، ولكن فراولة ترفض وتندم على ذهابها له.

بعد ذلك ذهبت فراولة إلى مكتب مستر يانج، العميل الذي أقنعته بشراء إحدى الشقق، لكي تحصل على فرصة العمل التي عرضها عليها، وقال لها يانج عن طبيعة العمل الذي يريده منها وهو العمل في مجال الطاقة بالبيع عن طريق الأحجار الكريمة، وانتهت الحلقة بقبولها العمل مع مستر يانج.

مواعيد عرض مسلسل فراولة

يعرض مسلسل فراولة ، بطولة النجمة نيللي كريم على قناة DMC في تمام الساعة 7:45 دقيقة، والإعادة 8:15 صباحا، ويعاد مرة أخرى الساعة 1:45 ظهرا، وذلك بالتزامن مع عرضه على منصة Watch it، وذلك ضمن مسلسلات رمضان 2024.

فريق عمل مسلسل فراولة

مسلسل فراولة، من تأليف محمد سليمان عبد المالك، وإخراج محمد على وبطولة نيللى كريم، شيماء سيف، صدقى صخر، أحمد فهيم، علا رشدى، حجاج عبد العظيم، دنيا سامى، تونى ماهر وعدد كبير من ضيوف الشرف منهم الفنانة سمر مرسى.