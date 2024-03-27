موعد عرض مسلسل فراولة الحلقة 2.. هل تفلت نيللي كريم من قبضة الشرطة بعد ضرب المدير؟

أحداثد شيقة شهدتها الحلقة الأولى من مسلسل فراولة، بطولة نيللي كريم، ما دفع الجمهور للسؤال عن موعد الحلقة 2، والتي من المقرر أن تُعرض اليوم الموافق 17 رمضان.

وشهدت الحلقة الأولى محاولة ممرضة الانتحار من أعلى عقار أمام النيل، ولكن بطلة المسلسل نيللي كريم تدخلت ودار بينهما حديث تسبب في تراجعها عن الانتحار وانتشر مقطع الفيديو بعدها بساعات، إذ أنقذت فراولة الفتاة من الموت، لتصبح التريند الأول على منصات السوشيال ميديا.

مسلسل فراولة الحلقة 2

وانتهت الحلقة الأولى من مسلسل فراولة للنجمة نيللي كريم الحلقة 1 بشجار بين فراولة وصاحب عملها، الذي منحها شيك بـ5000 جنيه، لكنها اكتشفت أنه دون رصيد، فكسرت زجاجة على رأسه وقبضت الشرطة على صاحب العمل.

المسلسل من تأليف السيناريست محمد سليمان عبد المالك، وإخراج محمد على، وأنتجته شركة «sky limit» للمنتج أحمد دسوقي.

موعد عرض المسلسل

وستعرض الحلقة 2 من المسلسل الذي تلعب دور البطولة فيه الفنانة نيللي كريم عبر شاشة DMC في الساعة 7:45 دقيقة، والإعادة 8:15 صباحا، ويعاد مرة أخرى الساعة 1:45 ظهرا، وذلك بالتزامن مع عرضه على منصة Watch it.