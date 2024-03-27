بعد عرض أولى حلقات مسلسل الفنانة نيللي كريم في الماراثون الرمضاني 2024، وهو من دراما الـ15 حلقة ويدور في قالب من الكوميديا الاجتماعية من خلال العديد من المواقف والأحداث، يبحث عشاق «نيللي» عن موعد عرض مسلسل فراولة الحلقة 2 على قناة dmc اليوم، والذي يعرض في تمام الساعة 7:45 دقيقة، بالتزامن مع عرضه على المنصة الرقمية watch it.

موعد عرض مسلسل فراولة الحلقة 2 على قناة dmc اليوم

ويترقب متابعو العمل الدرامي الكوميدي موعد عرض مسلسل فراولة الحلقة 2 على قناة dmc اليوم، حيث تترقب «فراولة» ابنة حارس العقار التي حولت هوايتها الغريبة مسار حياتها بشكل فارق، أن تصبح خبيرة طاقة شهيرة لديها ملايين المتابعين، بسبب إتقان قراءة الفنجان.

وبالنسبة لموعد إعادة عرض مسلسل فراولة الحلقة 2 على قناة dmc اليوم، فيبدأ من الـ 8:15 صباح الغد، ويعاد مرة أخرى 1:45 ظهرا بالتزامن مع عرضه على منصة Watch it، ضمن مسلسلات رمضان 2024، ويشارك نيللي كريم البطولة، شيماء سيف وأحمد فهيم وصدقي صخر ودنيا سامي ولبنى ونس، والعمل الدرامي من تأليف محمد سليمان عبد المالك، ومن إخراج محمد علي.