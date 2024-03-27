مسلسل فراولة الحلقة 2.. شجار بين نيللي كريم وصاحب العمل

تعرض قناة DMC مسلسل فراولة الحلقة 2 بطولة الفنانة نيللي كريم، وذلك في تمام الساعة 7:45 دقيقة، والإعادة 8:15 صباحا، ويعاد مرة أخرى الساعة 1:45 ظهرا، وذلك بالتزامن مع عرضه على منصة Watch it.

مسلسل فراولة الحلقة 2

مسلسل فراولة الحلقة 2 بطولة الفنانة نيللي كريم تُعرض اليوم، وتدور أحداثه في سياق كوميدي اجتماعي خفيف، حول الفنانة نيللي كريم التي تجسد شخصية فراولة، وهي فتاة من طبقة اجتماعية فقيرة تحب قراءة الفنجان، ابنة حارس العقار الذي تعيش فيه، لكنها تطمح إلى مكانة رفيعة وتبحث عن السعادة والطاقة الإيجابية لتحتل منصبًا مهمًا.

أحداث شيقة شهدتها الحلقة الأولى من مسلسل فراولة، بطولة نيللي كريم، حيث انتهت الحلقة الأولى من مسلسل فراولة للنجمة نيللي كريم الحلقة 1 بشجار بين فراولة وصاحب عملها، الذي منحها شيكا بـ5000 جنيه، لكنها اكتشفت أنّه دون رصيد، فكسرت زجاجة على رأسه وقبضت الشرطة على صاحب العمل.

ومسلسل فراولة بطولة الفنانة نيللي كريم وتأليف السيناريست محمد سليمان عبد المالك، وإخراج محمد علي، وأنتجته شركة «sky limit» للمنتج أحمد دسوقي.