نيللى كريم تنتهي من تصوير مسلسل فراولة في هذا الموعد.. باق أيام قليلة

بدأت مساء أمس عرض أولي حلقات مسلسل فراولة للفنانة نيللى كريم على شاشة قناة DMC، والذي تنافس به في النصف الثاني من الماراثون الرمضاني الحالي ويحمل طابع كوميدي اجتماعي تشويقي يتضمن 15 حلقة.

نيللى كريم تودع بلاتوهات مسلسل فراولة في هذا الموعد

وحققت أولي حلقات مسلسل فراولة بطولة نيللى كريم ردود أفعال ايجابية خاصة أنه يتناول قصة مختلفة عن الطاقة الايجابية وكيفية استحضارها، وهو موضوع يهم قطاع كبير من الجمهور.

وكشف مصدر داخل العمل في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه يتبقي يومان على انتهاء تصوير المسلسل بالكامل، حيث يجري تصوير المشاهدة النهائية للعمل داخل بلاتوهات مدينة الإنتاج الإعلامي في الوقت الحالي.

مواعيد عرض مسلسل فراولة الحلقة 2

ويشارك فى بطولة مسلسل فراولة، عدد كبير من الفنانين وهم نيللى كريم، شيماء سيف، صدقي صخر، أحمد فهيم، جيهان الشماشرجي، لبنى ونس، دنيا سامي، وآخرين من إخراج محمد علي وتأليف محمد سليمان عبدالمالك.

وينطلق موعد مسلسل فراولة الحلقة 2 قناة DMC، في تمام الساعة الساعة 7:45 صباحًا، كما يعرض على منصة WATCH IT الإلكترونية دون فواصل إعلانية.