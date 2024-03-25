حملة «هنوصلك» تصل إلى مليون مستفيد لاستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة

أكدت وزارة التضامن الاجتماعي أن حملة «هنوصلك» وصلت إلى مليون مستفيد من خلال 15 ألف متطوع منتشرين في كل الأنحاء بمكاتب تأهيل متنقلة، لاستخراج بطاقة خدمات متكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة.

حملات ميدانية لاستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة

وأوضحت الوزارة عبر «إمساكية التضامن» الخاصة بشهر رمضان، أن الحملة تنسق مع مكاتب التأهيل على مستوى الجمهورية، إيمانًا بأهمية وصول الخدمات لمستحقيها بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني النشطة، كما يقوم متطوعو الهلال الأحمر المصري بحملات ميدانية لتنفيذ وتسجيل الاستمارات لاستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة.

وتوفر بطاقة الخدمات المتكاملة مزايا عديدة للأشخاص ذوي الإعاقة منها على سبيل المثال وليس الحصر، العلاج بالمجان وتُسهل التعامل مع مختلف المؤسسات، فضلاً عن التوظيف بنسبة الـ 5% في المؤسسات، والحصول على 5% من الوحدات السكنية التي توفرها وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

مزايا بطاقة الخدمات المتكاملة

وتوفر البطاقة الحصول على الرعاية والتأمين الصحي، وحق الدمج في المدارس والجامعات، والحصول على خصم بوسائل المواصلات المختلفة، والإعفاء من الرسوم الجمركية على الأجهزة التعويضية والسيارات، وحق الحصول على خصومات بمراكز الشباب وبالأماكن السياحية والأثرية، والأسبقية في الحصول على سكن اجتماعي.