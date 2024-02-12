هل يمكن استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة لأصحاب الإعاقات البسيطة؟

أكد خليل محمد، مدير إدارة التأهيل بوزارة التضامن الاجتماعي، أن الوزارة بدأت في استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة عام 2020 لذوي الإعاقات الشديدة وبالغة الشدة، وفي شهر أكتوبر سنة 2021 بدأت في استخراج البطاقة لذوي الإعاقات المتوسطة ثم البسيطة.

وأضاف أن الفرق في الإعاقات الشديدة وبالغة الشدة والإعاقات البسيطة والمتوسطة هي آلية الاستخراج نفسها، فبالنسبة للإعاقات الأولى تكتفي وزارة التضامن الاجتماعي بالتقرير الطبي من أي مستشفى حكومية، وبأي تاريخ، وعلى أساسه يجرى استخراج البطاقة مع بقية الأوراق المطلوبة، أما بالنسبة للإعاقات الأخرى تشترط وزارة التضامن أن يكون التقرير الطبي من مستشفى حكومي وبتاريخ حديث.

مليون و200 ألف بطاقة

وأوضح أنه بالنسبة لأصحاب الإعاقات البسيطة والمتوسطة يجب عليهم التسجيل على موقع وزارة الصحة والسكان لاستكمال بقية الإجراءات المطلوبة لاستخراج البطاقة، لافتا إلى أن الوزارة أصدرت حتى الآن مليون و200 ألف بطاقة لمختلف أنواع الإعاقات.