مواعيد عرض مسلسل فراولة على قناة dmc في رمضان 2024 الحلقة 3

حظيت مواعيد عرض مسلسل فراولة على قناة «دي إم سي» باهتمام كبير من متابعي مسلسلات رمضان 2024، خاصة محبي الفنانة نيللي كريم بطلة العمل، بعدما انتهت الحلقة الثانية بأحداث شيقة.

موعد عرض الحلقة الثالثة من مسلسل فراولة

أما موعد عرض الحلقة الثالثة من مسلسل فراولة للنجمة نيللي كريم، فيذاع في الساعة 7:45 مساءً، والإعادة الأولى في تمام الساعة 8:15 صباحا على قناة DMC، أما الإعادة الثانية فإنها في تمام الساعة 13:45 ، بالتزامن مع عرضها بشكل يومي على منصة watch it.

أحداث مسلسل فراولة

تدور أحداث المسلسل في إطار كوميدي اجتماعي، حول الفنانة نيللي كريم التي تجسد شخصية فراولة، وهي فتاة من طبقة اجتماعية فقيرة تهوى قراءة الفنجان، ولكنّ لديها طموح كبير بأن تصل إلى مكانة مرموقة في المجتمع، وتبحث عن السعادة والطاقة الإيجابية لتحتل منصبًا مهمًا.

أبطال مسلسل فراولة

يشارك في العمل عدد كبير من نجوم الفن، على رأسهم نيللي كريم، صدقي صخر، والفنانة شيماء سيف، وأحمد فهيم، دنيا سامي، والفنانة القديرة لبنى ونس.