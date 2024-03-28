شهدت الحلقة السابعة عشر من مسلسل محارب مشادة كبيرة بين أسما ابراهيم في دور كبيرة المحاربة وبين أبناء عمومة محارب، بعد أن سمعتهم يتفقون عليه وأخوه محمود ياسين في دور إبراهيم، ليتخلصوا منهما حتى لا يحصلا على ميراث والدهما الذي يبلغ 50 فدانا، إذ ترغب في أن يحصل محارب وإخوته على ميراث والدهم، ولكنهم يرفضون ذلك في مسلسل محارب الحلقة 18.

مسلسل محارب الحلقة 18.. ماذا يحدث لمحارب بعد الاتفاق على قتله

وفي مشهد آخر نجد الشرطة تحقق مع ابراهيم حول الأموال التي وجدوها بحيازته، ما جعله يعترف بأن تلك الأموال حصل عليها من أحمد زاهر في دور المحامي حسام الجيوشي، مقابل شهادته الزور على أخيه محارب في مسلسل محارب الحلقة 18، وعندما اعترف بذلك، قام حسام بفتح قضية المخدرات التي وجدوها بحيازته سابقا وأخرجه منها.

ومسلسل محارب من بطولة الفنان حسن الرداد في دور محارب وناهد السباعي في دور إنجي زوجته ومحمود ياسين في دور إبراهيم وحسني شتا في دور عنتر وأسما ابراهيم في دور كبيرة المحاربة وأحمد زاهر في دور حسام الجيوشي ونرمين الفقي ومنة فضالي، ويتم عرض الحلقة الأولى للمسلسل في تمام الساعة 9 مساء.