مسلسل فراولة الحلقة 3.. قبول نيللي كريم عرض عمل مستر يانج

مسلسل فراولة الحلقة 3 بطولة نيللي كريم، من المنتظر أن يشهد أحداثا مثيرة كالتي شهدتها الحلقة الثانية من المسلسل، والتي انتهت بقبول فراولة عرض العمل الذي عرضه عليها مستر يانج، وهو العميل الصيني الذي أقنعته بشراء إحدى الشقق في شركة العقارات التي كانت تعمل بها.

مسلسل فراولة الحلقة 2

وفي أحداث الحلقة الثانية من المسلسل، ذهبت نيللي كريم إلى والدها في محاولة منها لإقناعه ببيع الشقة التي ورثتها من والدتها، لكنه يرفض ويقنعها بمزاولة مهنة قراءة الفنجان.

أبطال مسلسل فراولة

المسلسل يشارك فيه عدد من الفنانين الكبار مثل بطولة نيللي كريم، صدقي صخر، شيماء سيف، أحمد فهيم، دنيا سامي، ولبنى ونس، ومسلسل فراولة من تأليف محمد سليمان عبدالمالك، ومن إخراج محمد علي.

أحداث مسلسل فراولة

تدور أحداث مسلسل فراولة في إطار كوميدي اجتماعي خفيف، حول النجمة نيللي كريم التي تجسد شخصية فراولة، وهي فتاة من طبقة اجتماعية فقيرة تحب قراءة الفنجان، لكنها تطمح في أن تبقى بمكانة رفيعة.