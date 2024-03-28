تتويج شباب حلابة بطلا للدورة الرمضانية في خماسي كرة القدم بالقليوبية

شهد الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية فعاليات المباراة النهائية والحفل الختامي للدورة الرمضانية في خماسي كرة القدم 2024 التي تنفذها إدارة الشباب لمراكز شباب القليوبية برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

حلابة بطلا للدورة الرمضانية 2024

انتهت المباراة بتتويج مركز شباب حلابة بطلا للدورة الرمضانية 2024 وحصوله على المركز الأول وحصول مركز شباب عرب جهينة على المركز الثاني في المباراة المقامة على ملعب مركز شباب سنديون التابع لإدارة شباب قليوب.

وتم تصعيد الفريقين للتصفيات النهائية على مستوى قطاع القاهرة الكبرى جاء ذلك بحضور دكتوره شيماء سامي مدير عام الإدارة العامه لأنشطة وفعاليات مراكز شباب، الدكتور وليد الفرماوي وكيل المديرية للشباب، والدكتور محمد عبد المؤمن وكيل المديرية للرياضة، حسين فرج وخالد الحديدي وأحمد مختار أخصائي الإدارة العامه لأنشطة وفعاليات مراكز الشباب بوزارة الشباب والرياضة، و عامر حمدي مدير إدارة الشباب بالمديرية، و دعاء نبيه مدير إدارة قليوب، وشحات حلفاوي المدير التنفيذي لمركز شباب سنديون.

تنظيم فعاليات الدورات الرمضانية بمراكز الشباب

سلم وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية كأس الدورة لكابتن فريق حلابة، مشيرا إلى اهتمام وزارة الشباب والرياضة بتنظيم فعاليات الدورات الرمضانية بمراكز الشباب، مشيدا بأداء الفرق المشاركة في الدورة والتي تتسم بالروح الرياضية بين اللاعبين في أجواء رمضانية مميزة، مؤكدا أن الوزارة تهدف تقديم خدمات رياضية وأنشطة وفعاليات تستهدف بناء الشخصية المصرية المتكاملة وتطوير المهارات الفردية واكتشاف المواهب الفنية والثقافية والرياضية ورعايتها.