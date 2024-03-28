سبب عدم نزول المعاش على الفيزا.. توضيح مهم من «التأمينات» قبل الدفعة الثانية

تستعد الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، خلال أيام قليلة لصرف الدفعة الثانية للمعاشات لـ11 مليون مستحق بالزيادة التي أقرها الرئيس عبدالفتاح السيسي وتم صرفها في شهر مارس، لكن كانت هناك تساؤلات من قبل العديد من المواطنين حول عدم صرف المعاش على الفيزا الخاصة بهم.

أسباب عدم نزول المعاش

ووفقا لما أوضحت الهيئة فإن هناك عدد من الأسباب لعدم صرف المعاش على الفيزا، وسترصدها «الوطن» خلال السطور التالية.

وتنتظم الهيئة في صرف المعاشات الخاصة بشهر مارس بالزيادة الجديدة لعدد 11 مليون مستحق، وأي تأخير في نزول المعاش على الفيزا لا يتعلق بإجراءات من جانب الهيئة ولكن يتعلق بالآتي:

1- أن تكون البيانات الخاصة بصاحب المعاش غير صحيحة مثل الاسم أو الرقم القومي وذلك يعد أحد الأسباب التي تمنع نزول المعاش على الفيزا.

2 من الممكن أن تكون صلاحية الفيزا التي يصرف بها صاحب المعاش منتهية وهو ما سيسبب مشاكل في نزول المبلغ المالي المستحق.

3- أن يتوفى صاحب المعاش الذي يستحق الصرف، حينها لا يتم نزول المعاش على الفيزا لأنه يجب التوجه إلى الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية وتقديم شهادة الوفاة حتى يتم البدء في تقسيم المعاش على المستحقين إذا وجد.