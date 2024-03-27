بداية من سن 40 عاما.. شروط الحصول على المعاش المبكر

يُسمح لأي شخص مؤمَّن عليه تخطى سن الـ 40 عامًا أن يخرج على المعاش المبكر، إذا كان قد بدأ التأمين في سن الـ18 سنة وهو السن القانونية للتأمين الاجتماعي، حيث يكون مضى أكثر من 20 سنة على المدة التأمينية الفعلية عليه، ومستوفى شروط الحصول على المعاش المبكر.

شروط الحصول على المعاش المبكر

وترصد «الوطن» خلال هذا التقرير شروط الحصول على المعاش المبكر، وجاءت كالتالي:

- أن تكون مدة الاشتراك التأميني هي مدة تأمينية فعلية تعطي الحق في معاش لا يقل عن 50% من أجر التسوية وهو متوسط الأجر التأميني للمؤمن عليه طوال مدة خدمته.

- أن تكون مدة الاشتراك التأميني عند طلب الخروج على المعاش المبكر 20 سنة أي «240 شهرا» كاملة قبل 2025، وتزيد لمدة 25 سنة أي «300 شهر» كاملة مدة تأمينية فعلية بدءا من يناير 2025 (وهو توقيت مرور 5 سنوات على تطبيق قانون التأمينات)، مع توافر باقي شروط الاستحقاق والتي تتمثل في «تقديم طلب الصرف، انتهاء الخدمة من غير بلوغ السن أو الوفاه أو العجز، عدم صرف تعويض الدفعة الواحد».

قيمة المعاش أكثر من نصف أجر التسوية

وكشفت مصادر لـ«الوطن»، أنه يحق للمؤمَّن عليهم التقديم على طلب الحصول على المعاش المبكر، بدءًا من عمر 40 سنة إذا كانوا قد التحقوا بالعمل والتأمين عليهم من سن 18 سنة، على أن تكون قيمة المعاش أكثر من نصف أجر التسوية للموافقة على الطلب.