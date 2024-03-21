رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

دراما المتحدة

للعاملين في القطاع الخاص.. 6 شروط للخروج على المعاش المبكر

كتب:

سهيلة هاني
11:43 ص | الخميس 21 مارس 2024
شروط المعاش المبكر للقطاع الخاص

شروط المعاش المبكر للقطاع الخاص

كشف مجدي البدوي، نائب رئيس اتحاد عمال مصر، شروط خروج العاملين في القطاع الخاص على المعاش المبكر، موضحا أن قانون التأمينات حدد شروطا معينة، منها وصول سن العامل إلى 50 سنة، ليتمكن من الخروج على المعاش المبكر، وفقا لرغبته، وعدم وقوع أي إجراء تأديبي من المؤسسة التي ينتمي إليها الموظف خلال فترة عمله، كما يشترط ألا يقل مدد الاشتراك التأميني عن الحد الأدنى الخاص بالمعاشات.

توافر مدة تأمينية معينة 

وأضاف البدوي في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أنه لكي يقوم العامل في القطاع الخاص لا بد من تسوية معاشه أن يتوافر مدة اشتراك تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة، وذلك لأنها تعطي للعامل الحق في الحصول على معاش لا يقل عن 50% من أجره او دخل التسوية الأخير.

وتابع: «لا يجب أن تقل مدة هذا الاشتراك عن 20 عاما، ويجب على الموظف تسوية كل حقوقه التأمينية للموظف، وفقا لمدة الاشتراك، بإضافة 5 سنوات».

 

 

اقرأ المزيد:

متى يحتاج الخروج على المعاش المبكر لإقامة دعوى قضائية؟

هل مسموح بالخروج على المعاش المبكر في القطاع الخاص؟

موعد تغيير سن المعاش المبكر.. برلماني يكشف التفاصيل

شروط المعاش المبكر على سن الأربعين.. قضاء 20 عاما في الخدمة

شوف عمرك.. جدول تسوية المعاش المبكر حسب السن ومعامل التأمينات

مفاجأة.. لمن بلغ سن الـ40 فتح باب الخروج على المعاش المبكر بهذه الشروط
بقلم سهيلة هاني