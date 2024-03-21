للعاملين في القطاع الخاص.. 6 شروط للخروج على المعاش المبكر

كشف مجدي البدوي، نائب رئيس اتحاد عمال مصر، شروط خروج العاملين في القطاع الخاص على المعاش المبكر، موضحا أن قانون التأمينات حدد شروطا معينة، منها وصول سن العامل إلى 50 سنة، ليتمكن من الخروج على المعاش المبكر، وفقا لرغبته، وعدم وقوع أي إجراء تأديبي من المؤسسة التي ينتمي إليها الموظف خلال فترة عمله، كما يشترط ألا يقل مدد الاشتراك التأميني عن الحد الأدنى الخاص بالمعاشات.

توافر مدة تأمينية معينة

وأضاف البدوي في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أنه لكي يقوم العامل في القطاع الخاص لا بد من تسوية معاشه أن يتوافر مدة اشتراك تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة، وذلك لأنها تعطي للعامل الحق في الحصول على معاش لا يقل عن 50% من أجره او دخل التسوية الأخير.

وتابع: «لا يجب أن تقل مدة هذا الاشتراك عن 20 عاما، ويجب على الموظف تسوية كل حقوقه التأمينية للموظف، وفقا لمدة الاشتراك، بإضافة 5 سنوات».