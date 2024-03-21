شروط استحقاق المعاش المبكر.. التفاصيل الكاملة وفق نص القانون

شرح قانون التأمينات الاجتماعية رقم 148 لسنة 2019، شروط استحقاق المعاش المبكر، والتي تقدمها «الوطن» في إطار دورها الخدمي، حيث أوضحت الهيئة أن هناك عددا من الشروط اللازم توافرها للتقديم على هذه الخدمة قبل بلوغ سن التقاعد أو العجز أو الوفاة.

الشروط اللازمة لاستحقاق المعاش المبكر

وأوضحت مصادر بـ«هيئة التأمينات الاجتماعية»، لـ«الوطن»، الشروط اللازمة لاستحقاق المعاش المبكر، أولها توافر مدة تأمينية فعلية تعطي الحق في معاش لا يقل عن 50% من أجر التسوية أي متوسط الأجر التأميني للمؤمَّن عليه طوال مدة خدمته في المؤسسة التي عمل بها، ثانيها توافر 20 سنة «240 شهرا» مدة تأمينية فعلية قبل 2025.

أيضاً تتضمن الشروط ضرورة توافر مدة تأمينية فعلية كـ 25 سنة أي 300 شهرا بدءًا من شهر يناير 2025، وتقديم طلب الصرف، فضلاً عن عدم صرف تعويض الدفعة الواحد، وانتهاء الخدمة من غير بلوغ السن أو الوفاة أو العجز.

المعاش المبكر للعاملين المؤمَّن عليهم

ووفق قانون التأمينات الاجتماعية الجديد، فإن الخروج على المعاش المبكر للعاملين المؤمَّن عليهم، يتحدد له عدة شروط قبل بلوغ السن القانونية 60 عاما، والذي ينص على تطبيق العمل به بـ5 سنوات، أي في يناير 2025 حيث عُمل به 2019، فضلا عن توافر خدمة المعاش المبكر حاليا بشروط أخرى، نظرا لعدم مرور 5 سنوات على القانون، ولكن خدمة المعاش المبكر مفعلة.