بعد انخفاضات عديدة.. سعر طن الحديد اليوم الخميس 28-3-2024 في مصر

شهدت أسعار الحديد خلال الفترة الأخيرة سلسلة من الانخفاضات المتتالية كان آخرهم أمس الأربعاء، نتيجة الإجراءات المختلفة والجهود التي اتخذتها الدولة المصرية على مدار الفترة الماضية، لذا تستعرض «الوطن» سعر طن الحديد اليوم الخميس 28-3-2024 في مصر.

سعر طن الحديد اليوم في مصر

جاء سعر طن الحديد اليوم الخميس في مصر، وفقاً للتحديث الأخير بشأن أسعار مواد البناء الذي أوضحته بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز المعلومات بمجلس الوزراء، كالتالي:

سعر الحديد الاستثماري

سجل سعر الحديد الاستثماري اليوم الخميس بعد سلسلة الانخفاضات الأخيرة 48079 جنيهاً للطن الواحد، «سعر بيع للمستهلك».

سعر حديد عز

كما سجل سعر حديد عز اليوم الخميس بعد سلسلة الانخفاضات الأخيرة 49973 جنيهاً للطن الواحد، «سعر بيع للمستهلك».

سعر الأسمنت اليوم

كما يعد الأسمنت إحدى مواد البناء الأساسية بجانب الحديد، التي يتابع أسعارها قطاع كبير من التجار والمواطنين بشكل يومي للتعرف على مستجدات أسعاره، حيث سجل سعر الأسمنت الرمادي اليوم الخميس 2327 جنيهاً للطن الواحد، «سعر بيع للمستهلك».